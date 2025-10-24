"Un litro fuera, uno para mí...": el peligroso experimento de un padre que se hacía transfusiones de sangre de su hijo para rejuvenecer

El investigador Salvador Macip alerta sobre un peligroso método utilizado por un multimillonario estadounidense para rejuvenecer. "Lanzarse a hacer cosas que la ciencia aún no ha validado no es una buena idea", defiende.

Millones de personas siguen a Bryan Johnson, un multimillonario que asegura haber frenado su envejecimiento. El hombre se autoproclama el líder del movimiento 'Don't Die' y gasta dos millones de dólares al año en vencer al envejecimiento. "Hago una terapia que satura mi cuerpo con oxígeno al 100% bajo alta presión. Después de 90 días, se ha demostrado que es la terapia más eficaz que he hecho desde que empecé este proyecto. Redujo un marcador del Alzheimer, reconstruí mi microbioma y mejoró increíblemente la salud de mi piel", aseguró el multimillonario.

Sin embargo, Salvador Macip, investigador de la Fundació Pasqual Maragall desmonta a este gurú, destacando que "la ciencia no funciona así". "Requiere años y años de experimentos muy bien diseñados para estar seguro que el resultado que ves no es una casualidad", señala el investigador, quien lleva más de 25 años investigando cómo y por qué envejecemos.

Tras ver imágenes en las que Johnson se hacía transfusiones de sangre de su hijo, Macip subraya que "en ratones se ha visto que hay factores en el plasma de los animales jóvenes que rejuvenecen", pero alerta de que "hacer esto en humanos es muy peligroso". "Por tanto, lanzarse a hacer cosas que la ciencia aún no ha validado, donde solo tenemos resultados iniciales, no es una buena idea", defiende.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.