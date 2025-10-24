Las impactantes declaraciones de un ingeniero que asegura que en 2045 llegará la inmortalidad: "No hay nada más ético que matar a la muerte"

Equipo de Investigación consigue hablar con José Luis Cordeiro, un ingeniero y economista que promete la inmortalidad y la vende con fecha. La fama le llegó con su libro 'La muerte de la muerte'.

José Luis Cordeiro es un ingeniero y economista que promete la inmortalidad y la vende con fecha. En su página oficial, asegura que en 2045 morir será opcional. Ha publicado 11 libros sobre economía y geopolítica, pero la fama le llegó con uno solo: 'La muerte de la muerte'. Desde entonces, viaja por el mundo hablando de la longevidad y de un futuro sin final. Entre sus contactos está Javier Milei; Cordeiro dice que le ayuda a clonar a su perro.

El ingeniero que pone fecha a la inmortalidad nos cita en un despacho del Colegio de Médicos, y antes de empezar la entrevista, muestra su libro y destaca que "es un best seller en 15 idiomas". Lleva la portada hasta en la corbata y no está solo, sino que dos miembros de su equipo controlan la grabación. "No hay nada más ético que matar a la muerte", defiende.

Así, Cordeiro asegura que vamos a vivir "indefinidamente". "No hay límite. De hecho, hay formas de vida que son biológicamente inmortales, como hidras y medusas", defiende. Al señalarle que lo que dice parece ciencia ficción, el economista defiende que "la ciencia ficción de hoy es la ciencia real de mañana, porque estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal". "Estamos a 20 años de matar a la muerte", manifiesta.

Su pan 'a' es vivir para siempre, y el 'b' congelarse, pero hoy no quiere hablar de su plan 'b'. Sin embargo, hace ocho años visitó con Jalis de la Serna un centro de criopreservación en Estados Unidos, tal y como puedes ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

