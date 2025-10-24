Liz Parrish, la empresaria que asegura que cumple años al revés y que su mérito es probar en sí misma lo que la ciencia no autoriza

Equipo de Investigación acude al Congreso de la Longevidad, donde una de las charlas más esperadas es la de Liz Parrish, quien no es científica, sino una empresaria que asegura que cumple años al revés, de 54 a 26.

Una de las charlas más esperadas del Congreso de la Longevidad, en Madrid, es la de Liz Parrish, quien no es científica, sino una empresaria que asegura que cumple años al revés, de 54 a 26. "Mis telómeros se han alargado de media 5,3 años por cada año que he vivido", afirma.

Parrish defiende que su mérito es probar en sí misma lo que la ciencia no autoriza. En 2015, viajó a Colombia, donde se sometió a un tratamiento genético prohibido en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, Salvador Macip, investigador de la Fundació Pasqual Maragall, advierte de que "hay ciertos personajes que con sus acciones confunden y generan un tipo de mensaje que puede ser negativo y puede hacer que la gente se lance a hacer cosas que pueden ser peligrosas".

Por su parte, Liz Parrish asegura que su terapia tiene aval científico. En concreto, el de otra ponente del congreso, María Blasco, quien estuvo 14 años al frente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Blasco señala que no tiene ningún tipo de relación con Liz Parrish o con su empresa, destaca que no ha dado ninguna patente y subraya que la empresaria norteamericana se ha saltado el proceso científico si ha probado una investigación que ella dirige y que hasta ahora solo se ha probado en ratones.

