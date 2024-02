"La situación que vengo padeciendo desde 1997 ha condicionado mi vida. En distintos blogs o páginas de Internet, personas que se esconden tras nombres falsos han intentado durante mucho tiempo encontrar una fotografía mía para acompañar el relato de la jueza pederasta, asesina y prevaricadora. No me atrevo a tocar a ningún niño que no sea miembro de mi familia, o hijo de amigos". Este testimonio es el origen de un juicio histórico: una jueza denuncia el calvario que ha sufrido por culpa de una gran mentira.

Un bar de carretera es el escenario principal del mayor bulo de la historia de España: una mentira que inventó una red de abusos a menores y asesinatos que implicaba, además de a esta jueza, a guardias civiles, empresarios y políticos.

"Las crisis de ansiedad que he vivido, me han llevado a las consultas de un doctor en psiquiatría. Siento el temor de que me reconozcan identificándome como una de las cabecillas de la trama 'Bar España'", añade la jueza.

El hombre que está en el centro del bulo accede a que ser entrevistado por Equipo de Investigación. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, habló ante las cámaras del programa por primera vez del bulo difamatorio del 'Bar España'.

Denuncia que las acusaciones de pederastia se han vertido sobre él "y sobre otras personas" que han soportado "los embustes, las calumnias y el mal hacer de una serie de individuos".

Fabra denuncia que detrás hay "gente mala, con malos sentimientos, con ganas de hacer daño y lo han conseguido".

En su caso, sus hijos, según relata "han tenido que sufrir en sus carnes todas las calumnias y todas las insidias que se han vertido sobre su padre".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.