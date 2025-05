Más de 90 kilos de cocaína, 40 de ellos en un doble fondo: así fue la detención de la Reina de la Coca

Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, fue detenida en 2014 aunque antes ya había pasado por la coca. Esta mujer burgalesa tuvo que ir más allá en su liderazgo de un entrama de narcotráfico, por lo que fue condenada a 16 años de prisión y a una multa de 21 millones de euros.

La Fiscalía Antidroga le acusó de introducir entre 2007 y 2011 en España al menos siete toneladas y media de cocaína y de blanquear ingentes cantidades de dinero. Cameno llegó a impulsar operaciones en las que se movieron casi 100 kilos de ese estupefaciente en el año 2014, solo uno después de haber dejado la cárcel.

El socio de Ana María en Cádiz, Graciano Molón, vivía en uno de los barrios más humildes de la ciudad, al que accedieron los reporteros del programa. "Mírate las películas de El Padrino", dice una vecina. Su vivienda es la más llamativa: la única que cuenta con piscina en el barrio, altos muros y fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, al registrar su vivienda no encontraron ni rastro de drogas. Eso sí, hallaron 118.000 euros en efectivo y relojes de lujo.

Los agentes efectuaron un segundo registro en una vivienda de la Reina de la Coca. Escondida en maletas dieron con 50 kilos de cocaína, y otros 40 kilos en el doble fondo de su vehículo. "¿Es normal que una persona tan profesional esconda la droga en su vivienda?", pregunta una reportera a uno de los agentes.

"No, pero recién salida de prisión, en una zona que no conoce, se tuvo que implicar más y hacer cosas que anteriormente no habría hecho".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2020 de laSexta.

* Puedes ver el programa completo en atresplayer.