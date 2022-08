Joaquín Reyes ha vivido el despiadado odio que destilan algunos usuarios a través de las redes sociales, como recordó en un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.

Tras presentar los Goya, las críticas se multiplicaron contra él. "Era nuestra oportunidad, lo hicimos lo mejor que pudimos. Después me fui de fiesta pensando que había sido una buen a gana. Sin embargo, al día siguiente me encontré el pampaneo", recuerda.

Fue su mujer la primera persona que le alertó de lo que estaba ocurriendo en las redes contra él. "Preguntan tus hermanos cómo estás, las críticas no han sido muy buenas", le dijo.

En ese momento, el cómico comenzó a ser consciente de todo lo que se había desatado. "Cogí el móvil y vi 400 y pico mensajes, empecé a ver por dónde iban los tiros. Después, dejé el móvil, puse música medieval y le dije a mi mujer que no me iba a levantar, que me iba a quedar todo el día encamado", afirma.

Joaquín Reyes considera que los insultos "son comentarios que van más allá de la crítica" y se convierten en "ataques personales": "Es horrible".

"Es constante, amenazan de muerte, insultan... y cuando uno lo lee, sufre. Se debe identificar a la persona que lo ha escrito y que rinda cuentas por eso, es así de sencillo. No tiene nada que ver con la libertad de expresión, es una amenaza", añade tajante.

Con la vista puesta en los comentarios que pueden dirigirle tras salir en Equipo de Investigación, el cómico se atreve a hacer un pronóstico en clave de humor: "Se le está poniendo un poco de papada, en el plano de atrás he visto que le clarea la coronilla, dirán. La gente es muy cabrona".

Por otro lado, Joaquín Reyes aprovecha un incidente en el programa con el equipo de sonido para hacer una imitación de Glòria Serra. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.