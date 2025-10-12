La polémica confesión del hacker Alcasec sobre cómo le ha cambiado pasar por la cárcel: "Me ha venido bien"

El hacker más joven de la historia de España conocido por desafiar a la Administración se sincera sobre su paso por prisión y los delitos que arrastra: revelar datos de instituciones del Estado, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

José Luis Huertas, conocido en el mundo digital como Alcasec, saltó a la fama nacional hace algunos años por ser el hacker más joven de la historia de España en desafiar abiertamente a la Administración. Desde los 16 años fue capaz de poner en jaque a la Seguridad Nacional con sus ataques informáticos.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran liderar una organización criminal dedicada a atacar diversas instituciones del Estado y acceder a datos sensibles de miles de ciudadanos. Además, se le acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales.

El programa Equipo de Investigación logró entrevistarlo en 2022, cuando se encontraba en libertad condicional tras haber pasado por prisión. En aquella conversación, Huertas reconoció haber cometido la mayoría de los ciberataques de los que se le acusaba, entre ellos uno especialmente grave: el acceso al Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones internas del Poder Judicial. Según relató, lo hizo movido por “una mezcla de venganza y rabia contra un juez” que, aseguró, lo mantuvo seis meses en un centro de menores de forma irregular hasta que la Audiencia Provincial ordenó su liberación.

"Quería demostrar la debilidad del sistema", explicaba entonces. Pero reconocía que no se detuvo ahí: vendió los datos obtenidos y se lucró con ellos. "Desconozco el uso que se les ha dado. Los han podido usar para bien o para mal", admitía.

Sobre su paso por prisión hablaba sin tapujos: "Siendo sinceros, esta última vez me ha cambiado bastante. Podría decir que la cárcel me ha venido bien", confesaba.

Hacia el final de la entrevista, Huertas mostraba cierta resignación y autocrítica por haber dedicado su talento a la delincuencia en lugar de emplearlo con un propósito constructivo.

"Habrá que cambiar ya de etapa, ¿no?", decía antes de despedirse, como quien empieza a dejar atrás una versión de sí mismo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

