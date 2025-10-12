El hacker Alcasec asegura que el 'pequeño Nicolás' le solicitó datos de Isabel Díaz Ayuso

Equipo de Investigación logró entrevistar a 'Alcasec', el polémico hacker que llegó a poner en jaque a la Seguridad Nacional española con sus ataques a instituciones del Estado y que estaba siendo juzgado por blanqueo de capitales y liderar una organización criminal.

Sobre el ataque al Poder Judicial, Alcasec explicó que fue "una especie de venganza o rabia" después de que un juez "me tuviera seis meses en un centro de menores". Por ello, su objetivo era "demostrar la debilidad del sistema".

En la entrevista también reveló otros aspectos de su actividad delictiva:"Llega un momento en el que decido hacer dinero", reconocía, aunque eludía cualquier responsabilidad por los perjuicios ocasionados a quienes vieron sus datos privados comprometidos: "Los han podido usar para el bien, los han podido usar para el mal", se justificaba.

Respecto al 'pequeño Nicolás', Alcasec aseguró que ya no mantenía contacto con él, aunque reconoció que en el pasado le había solicitado información "de interés político":"De Ayuso y de alguno más. Hay un listado", afirmó.

Finalmente, sobre su paso por la cárcel, el joven afirmó que "me ha venido bien" y añadió con determinación: "Habrá que cambiar ya de etapa".

