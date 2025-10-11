La camarera que atendió a la tía Isabel señala a Arancha Palomino: "Tenía aires de grandeza y victimismo"

Equipo de Investigación habló en 2022 con Maika Vallés, la camarera que asistió a la tía Isabel en el centro comercial. La anciana pasó ocho horas sola y desorientada, mientras Arancha y Luis se marcharon a pasar el día al Parque Warner.

El 10 de marzo de 2021 la tía Isabel llegó a Madridacompañada de su sobrina, Arancha Palomino y su pareja, el actor Luis Lorenzo. En poco más de quince días, "la anciana que llevaba una vida independiente en Asturias" acudió hasta ocho veces a distintos centros médicos.

Siempre acompañada de su sobrina, Arancha se mostró "preocupada" ante los profesionales sobre el estado de salud de su tía. Sin embargo, la investigación del caso recogió un incidente que desveló otra realidad:el 17 de abril de 2021, el día que visitaron un centro comercial.

Equipo de Investigación habló con Maika Valle, la camarera que denunció el abandono de la tía Isabel horas en su restaurante localizado en un centro comercial. "Cuando yo entré, nos encontramos a una señora que estaba sentada, dormida, y al pasar el tiempo nos dimos cuenta de que estaba sola. Notábamos que no estaba bien", contó la camarera, quien mostró una fotografía de la tía Isabel con una de sus compañeras.

Isabel llegó a pasar ocho horas sentada en la silla. "No nos pedía nada de comer, se quedaba sentada y mirando a la nada, pero le fuimos dando cosas. Se levantó al baño y unas compañeras le ayudaron porque apenas tenía movilidad", recordó.

Tras no aparecer nadie, decidieron llamar a la policía. Los agentes desvelaron que el resto de la familia estaba en el Parque Warner celebrando un cumpleaños. "Y nos dijeron que no podíamos hacer nada, que teníamos que esperar a que llegaran", confesó Maika.

Horas más tarde, dieron el aviso de la llegada de Luis y Arancha, y Maika se acercó a denunciar la situación: "Le dijimos que no nos parecía bien lo que estaba haciendo; era una persona mayor, sola, ¡no estaba bien! Pero Arancha me dijo que iría al hospital a pedir un parte médico porque le estaba dando un ataque de ansiedad con la discusión. Cuando se peleó conmigo, tenía aires de grandeza y victimismo".

Arancha negó el abandono

Arancha aseguró ante la jueza que cuando su tía quedó en ese centro comercial, fue "una decisión suya": "Ella me regaló la entrada para ir a la Warner y fue ella la que no quiso porque íbamos más personas; me dijo que prefería quedarse allí. Ella no estaba incapacitada, la cabeza la tenía bien".

19 días después de este incidente, el 6 de mayo de 2021, acudieron de nuevo al hospital y se detalló el "deterioro progresivo" de la tía Isabel.

