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Un infiltrado en la asociación de Cao de Benós: "Dijo que puede proveer de armas y que son los mejores fabricando metanfetaminas"

Ulrich Larson, el hombre que durante diez años mantuvo una estrecha relación con Alejandro Cao de Benós, contó en Equipo de Investigación cómo fue su experiencia en este vídeo.

Un infiltrado en la asociación de Cao de Benós: "Dijo que puede proveer de armas y que son los mejores fabricando metanfetaminas"

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2023, el programa analizó la figura de Alejandro Cao de Benós. Ulrich Larson, el hombre que durante diez años mantuvo una estrecha relación con el catalán, desvelaba en aquel momento por todo el mundo su experiencia con Cao de Benós y su asociación, en la que se infiltró.

Ulrich se ganó tanto la confianza de Benós como la del régimen, según contó en esta entrevista de Equipo de Investigación, donde destacó que Alejandro era la persona que necesitas si quieres hacer negocios en Corea. "Dijo a un hombre que podría proveerles de armas y que eran los mejores fabricando metanfetaminas", recordó Ulrich en el vídeo, donde desveló una de las trampas que le tendió al líder.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Cao Benós' en atresplayer.com.

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