¿Qué pasó con Marta del Castillo? ¿Quién lo sabe? ¿Dónde está su cuerpo? Estas son algunas de las preguntas que Equipo de Investigación formuló a los protagonistas del reportaje 'La sombra de Marta', un trabajo estrenado en 2019 que laSexta ha emitido nuevamente este sábado.

Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada en 2009 explicó a Equipo de Investigación cuál fue la versión que le dio entonces Miguel Carcaño tras mantener una reunión con éste en la cárcel: "Me dijo que estaba en Majaloba, pero que no sabía exactamente dónde".

Se trata de una finca cercana a La Rinconada en la que, según las versiones de algunos testimonios, el hermano de Miguel, Francisco Javier Delgado, trabajó como vigilante de seguridad. El propio Delgado, sin embargo, negó esta versión a los reporteros del programa, como puede observarse en el vídeo superior: "Yo no he estado trabajando en esa zona en mi vida y se puede comprobar con las empresas de seguridad y los servicios que he realizado", mantuvo. "Vamos a intentar quitar algunos bulos, o al menos, eliminar algunos, y éste lo podemos eliminar desde ya. Nunca he trabajado en esa zona ni a diez kilómetros de ésta", recalcó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.