El programa Equipo de Investigación mostró las múltiples caras de Miguel Carcaño en el reportaje 'Pacto de silencio'. Los reporteros recogieron los testimonios de varias personas cercanas al joven condenado por el asesinato de Marta del Castillo. 'Pacto de silencio' fue estrenado en 2011 y laSexta ha emitido nuevamente el trabajo este sábado.

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, recordó que Miguel llegó a sus vidas "con la mentira de que era un niño huérfano y se había tenido que ir a vivir con su hermano". "Te da pena, piensas en arroparlo y apoyarlo, pero desde el primer momento que Marta empezó a salir con él me contó actitudes que no me gustaban, de una persona celosa, posesiva...", reveló, como puede observarse en el vídeo superior.

"Para Miguel, volver a la casa de León XIII es lo peor que le pudo pasar porque encontró una vida sin límites en la que podía hacer lo que quisiera", explicó un periodista. Tenía una paga de orfandad de 600 euros, pero decidió dejar los estudios y se puso a trabajar en una empresa de limpieza. El gerente se lo llevó a su casa para vivir con su familia y su hija Rocío, la que más tarde sería su novia. "Yo solamente veía por sus ojos, lo creía a él", explicaba la menor.

Miguel Carcaño fue condenado a 21 años de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo y por un delito contra la integridad moral por no revelar el paradero del cadáver. Francisco Javier García Marín, 'El Cuco', fue condenado a dos años y 11 meses de internamiento en un centro de menores por encubrimiento. El resto de los acusados fueron absueltos. 'El Cuco' y su madre, Rosalía García, también han sido condenados a dos años de prisión por un delito de falso testimonio. Deben indemnizar con 30.000 euros a los padres de la víctima.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2011 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.