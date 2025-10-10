Hoy, 'Equipo de Investigación' desvela las claves ocultas del asesinato de Matilde Muñoz en Lombok: 'Crimen en el paraíso'

Esta noche, Equipo de Investigación se centra en el caso de Matilde Muñoz, con material inédito y testimonios exclusivos. El programa revela la red de mentiras que encubrió el crimen y plantea quién envió los últimos mensajes tras su muerte.

Este viernes, a las 22:30h, 'Equipo de Investigación' revela las claves ocultas del caso de Matilde Muñoz, la viajera gallega de 72 años asesinada en la isla indonesia de Lombok.El programa, presentado por Gloria Serra, reconstruye el último viaje de Mati con audios originales, mensajes, testimonios y material audiovisual inédito.

No se limita a narrar una desaparición: transforma el caso en un thriller documental que muestra cómo la sociedad civil, amigas y familiares, tiró de los hilos cuando las instituciones fallaron.

El reportaje desentraña la red de mentiras que trató de ocultar el crimen: mensajes falsos, habitaciones cambiadas, pruebas desaparecidas...y una entrevista exclusiva con Mala, la gerente del hotel, que declara ante la policía como testigo.

El caso terminó con la detención de un trabajador y un ex empleado del hotel, acusados de asesinarla para robarle 156 euros. Pero tras la confesión persiste una pregunta que aún no tiene respuesta: Si Mati estaba muerta...¿quién escribió sus últimos mensajes?.

