Sánchez desea "suerte" al fiscal general tras su renuncia y avanza que pronto se anunciará su relevo

Qué está diciendo El presidente del Gobierno ha valorado así la carta de renuncia de García Ortiz: "Refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General".

Pedro Sánchez ha expresado su respeto y consideración hacia Álvaro García Ortiz tras su renuncia como fiscal general del Estado, destacando su labor como servidor público. La dimisión se produce tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa por revelación de datos reservados. García Ortiz, en su carta de renuncia, manifestó respeto por las resoluciones judiciales y defendió su servicio a la institución. Sánchez, desde Angola, confirmó que se ha iniciado el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general, aunque no especificó fechas. Además, expresó su discrepancia con la sentencia y su confianza en la inocencia de García Ortiz.

Para Pedro Sánchez, la carta con la que Álvaro García Ortiz ha renunciado este lunes a su cargo de fiscal general del Estado "refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo". "Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración", ha señalado el presidente del Gobierno, que además ha avanzado que pronto se conocerá a su sustituto al frente del Ministerio Público.

Así se ha pronunciado Sánchez en declaraciones a los medios este lunes desde Angola, después de que el hasta ahora jefe de la Fiscalía enviara este lunes una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, renunciando al cargo, apenas días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación y una multa por revelación de datos reservados sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Una carta en la que, aún a la espera de conocer el detalle de la sentencia -de momento solo ha trascendido el fallo-, García Ortiz muestra su "profundo respeto a las resoluciones judiciales", pero reivindica "haber servido fielmente a la institución" y que el presidente, según ha manifestado ante la prensa, ha conocido esta misma mañana por los medios de comunicación.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo ha señalado que se ha puesto en marcha ya "el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general" y ha adelantado a los periodistas que "tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo", sin dar más detalles ni una fecha concreta para ese anuncio.

La víspera, Sánchez se pronunciaba por primera vez de forma pública sobre la condena al fiscal general del Estado. El presidente dejó clara su "discrepancia" con la resolución judicial e insistió su fe en la "inocencia" de García Ortiz. "Lamentamos este fallo, pero lo respetamos y lo acatamos", subrayó, apuntando ya que el Ejecutivo había iniciado "el proceso de sustitución y nombramiento" del nuevo fiscal general.

Sánchez muestra su "discrepancia" por la condena al fiscal general: "Lamentamos este fallo, pero lo acatamos"

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.