El CIS catalán pronostica una victoria electoral del PSC y un empate técnico entre Aliança Catalana y Junts

El Barómetro de Opinión Política del Centre d'Estudis d'Opinió indica que, si hubiera elecciones en Cataluña, el PSC podría formar la única mayoría posible en el Parlament con los grupos que apoyaron a Salvador Illa. El independentismo no lograría la mayoría absoluta, y la ultraderecha obtendría una cuarta parte de los escaños. El PSC lidera la intención de voto con el 25,7%, seguido de Esquerra Republicana con el 15,6%. Junts experimenta un descenso, mientras que Aliança Catalana crece. Vox supera al PP en escaños. Illa es el líder mejor valorado, y la gestión del Govern recibe una aprobación del 63%. Además, el 53% de los encuestados se opone a la independencia de Cataluña.

El Barómetro de Opinión Política del Centre d'Estudis d'Opinió, conocido como el 'CIS catalán', pronostica que, si hubiera elecciones en Cataluña, la única mayoría posible en el Parlament sería la del PSC con los grupos que apoyaron la investidura del actual president de la Generalitat, Salvador Illa. El independentismo no llega a la mayoría absoluta en ningún escenario contemplado por la encuesta, que señala que la ultraderecha pasaría a tener una cuarta parte de los escaños de la cámara catalana.

De acuerdo con el estudio, consistente en 2.000 entrevistas presenciales realizadas entre el 13 de octubre y el 11 de noviembre, los socialistas lideran en solitario la estimación de voto, con el 25,7% de los sufragios y entre 38 y 40 diputados, a 10 puntos de Esquerra Republicana, que crece hasta el 15,6% y obtendría entre 22 y 23 diputados, dos o tres más, dependiendo de la horquilla, de los que obtuvo en los últimos comicios.

El sondeo, cuyas entrevistas coincidieron en parte con el anuncio de Junts de su ruptura con el PSOE nacional, apunta a su vez a una bajada del partido de Carles Puigdemont, que quedaría en una situación de empate técnico como tercera fuerza con la ultraderechista Aliança Catalana, con 19-20 diputados cada uno.

Se mantienen así las tendencias de los últimos meses: retroceso de Junts, que podría perder entre 15-16 diputados respecto a las últimas elecciones, y crecimiento del partido de Silvia Orriols, que podría sumar 17 o 18 escaños más. Y es que algo más de la mitad del electorado de Junts repetiría su voto, pero casi el 20% optaría ahora por Aliança Catalana. El independentismo, en cualquier caso, no alcanzaría los 68 diputados en ningún escenario, incluso con los votos de Orriols.

Fuentes de Junts consultadas por laSexta dan una primera valoración corta y concisa acerca del resultado de esta encuesta: "Keep calm". La formación independentista recuerda que seis meses antes de las elecciones les daban un máximo de 21 escaños y acabaron consiguiendo 35.

Por otra parte, Vox daría el 'sorpasso' al Partido Popular con el 9,8% de los votos y entre 13 y 14 diputados, mientras que los 'populares' obtendrían el 9,3% de los sufragios y entre 12 y 13 asientos en la cámara catalana. Los de Ignacio Garriga crecen dos o tres escaños, los mismos que pierde el PP. De esta forma, la extrema derecha pasa de 13 a 32 o 34 diputados, con lo que una cuarta parte de los escaños del Parlament podría estar ocupada por Vox y Aliança Catalana

Los Comuns, por su parte, obtendrían seis escaños, y la CUP tres o cuatro, con lo que ambos se mantienen estables.

Valoración de líderes

Por otro lado, los indicadores de valoración de Illa y su Govern se mantienen en máximos, a pesar del crecimiento de la extrema derecha. En concreto, Illa se consolida como líder preferido para presidir la Generalitat (20,6%), mientras que el CEO arroja un escenario de máxima igualdad entre Puigdemont (8,0%), Orriols (7,9 %) y Oriol Junqueras (7,2 %) en cuando a preferencia para presidir Cataluña. La preferencia por Orriols crece cuatro puntos desde julio y ya se sitúa en valores similares a los de Puigdemont.

Aunque ninguno aprueba, Illa continúa siendo ellíder catalán mejor valorado con un 4,9 sobre 10. Además, es el que tiene un nivel de aprobación más alto (62%) y el que recibe menos suspensos (34%). Tiene un apoyo bastante transversal, ya que la mayoría de simpatizantes del PSC, de Junts, de ERC, del PP y de los Comuns lo aprueban.

En segundo lugar se sitúa Junqueras (4,7), seguido por Jessica Albiach (4,3), ambos por encima de los 4 puntos. Por debajo de esa nota se sitúan Orriols (3,8) y Puigdemont (3,5), que se mueven entre los 3 y los 4 puntos, con la líder ultra por delante, mientras que el 'popular' Alejandro Fernández (2,8) y Garriga (2,0) ocupan las últimas posiciones.

En cuanto a la valoración del Govern, el 63% de los encuestados aprueba la gestión de la Generalitat en los últimos meses, con una nota media de 4,9 sobre 10. La valoración del Ejecutivo se mantiene en máximos desde el inicio de la legislatura, con un grado de aprobación mayoritario entre los simpatizantes de todos los partidos, excepto Vox y Aliança Catalana.

De los distintos partidos, el PSC es visto como el más capacitado para afrontar materias como "gestionar las relaciones Cataluña-España" (27%), "favorecer la convivencia en Cataluña" (23%), "gestionar los servicios públicos" (21%), "impulsar el crecimiento económico" (21 %), "mantener el orden y la seguridad pública" (20%) o "reducir la pobreza y las desigualdades sociales" (19%).

Percepción de la política nacional

Por otra parte, el sondeo también refleja que casi un tercio de la población catalana (32%) prefiere a Pedro Sánchez al frente del Gobierno español, cinco puntos más que en julio. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, es el preferido por el 3% de los participantes en la encuesta. La mayoría de los simpatizantes de Junts aprueban la gestión del Gobierno español (53%) y la actuación política de Sánchez (56%). Junts sería la quinta fuerza política catalana en el Congreso, atendiendo al porcentaje de voto obtenido.

El acceso a la vivienda crece como el problema más importante de Cataluña; el 31% lo menciona, 10 puntos más que en julio. Ocupa la primera posición entre los simpatizantes de la mayoría de los partidos, excepto de la ultraderecha, cuyos votantes destacan en primer término la inmigración. El 43% está muy o más bien a favor de aplicar un "cordón sanitario" para excluir a partidos o movimientos extremistas, frente a un 35% que está más bien o muy en contra.

Finalmente, el 53% está en contra de la independencia de Cataluña, mientras que los partidarios representan el 39% de los encuestados.

