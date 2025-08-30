Equipo de Investigación destapa las irregularidades más comunes en restaurantes

Equipo de Investigación analizan las cartas de algunos bares y restaurantes y descubren que es muy habitual cobrar por cosas que no están permitidas, como el cubierto y el servicio de mesa o por un vaso del grifo.

Equipo de Investigación ha descubierto que muchos bares y restaurantes incurren en prácticas prohibidas al revisar detenidamente los productos que incluyen en sus cartas.

Por ello, los expertos recomiendan prestar atención a todo lo que aparece escrito, no solo a los platos. Algunos establecimientos cobran por conceptos que no deberían, como el cubierto o el servicio de mesa, algo que la ley no permite.

El equipo también advierte sobre otras irregularidades frecuentes: incluir precios "según mercado" o negarse a servir agua del grifo de manera gratuita. Esta última práctica está explícitamente regulada desde julio de 2022, cuando una ley obligó a todos los locales de hostelería a ofrecer agua no envasada sin coste para el cliente.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.