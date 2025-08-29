Azúcar y "algo más", el secreto del café portugués que España convierte en tradición

El productor local de café revela todo el proceso que transforma el café natural en torrefacto, detallando los ingredientes que utilizan. Además, confiesa que el café torrefacto es una tradición típica de la cultura española.

En un pequeño pueblo portugués de apenas 9.000 habitantes, conocido como la capital europea del café y cuna del torrefacto, el equipo de Equipo de Investigación logró acceder a uno de sus secretos mejor guardados. Francisco Castanho, un productor local, abre las puertas de su tostadero artesanal para mostrar cómo el café natural se transforma en torrefacto, una variedad profundamente arraigada en la cultura española.

El proceso comienza con un primer tueste que dura exactamente 22 minutos. Luego llega la segunda fase, la que convierte el café natural en torrefacto: se añade azúcar y un ingrediente extra. "Se incorpora melaza de algarroba y el grano permanece otros 50 minutos en el tostador", explica Castanho. "Todo se hace de forma artesanal".

En España, el uso de melaza en la elaboración de torrefacto está prohibido, aunque sí se permite importarlo y consumirlo. Y es precisamente el mercado español el destino casi exclusivo de esta producción: "El café torrefacto es un hábito muy español: el 90% de lo que hacemos va directo a España", asegura el productor.

