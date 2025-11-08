Ahora

El historial de 'Anita, la Fantástica': 116 denuncias y más de 250.000 euros estafados solo en Barcelona

Tras años de estafas y más de un centenar de denuncias, 'Anita, la Fantástica' acabó en prisión. Su historial comenzó mucho antes, desviando dinero en una fábrica y reinventándose luego como falsa agente de viajes con destinos que nunca existieron.

'Anita, la fantástica', en una imagen de archivo

El historial delictivo de Ana María Vicente comenzó mucho antes de convertirse en "Anita, la Fantástica". Tras doce años llevando las cuentas de una fábrica, un tribunal acreditó que había desviado 257.645 euros. Fue condenada a nueve meses de prisión, pero no llegó a entrar en la cárcel. Lejos de frenar su carrera, en 2011 abrió su primera agencia de viajes.

Desde allí perfeccionó su método: destinos exóticos a precios irresistibles, pagos por adelantado y promesas que jamás se cumplían. Cuando los viajes nunca llegaban, decenas de afectados empezaron a denunciarla públicamente. Incluso apareció ante las cámaras de Espejo Público, sin esconderse y manteniendo la misma seguridad con la que había construido sus engaños.

La justicia terminó acorralándola. La Audiencia Provincial de Barcelona la condenó por más de siete años de estafas continuadas. Solo con su agencia en la ciudad acumuló 116 denuncias por más de 250.000 euros. En 2016, Anita, la Fantástica ingresó finalmente en una prisión del País Vasco.

Equipo de Investigación ha hablado con una de sus compañeras de celda. Su testimonio puede verse en el vídeo principal que acompaña esta noticia.

*Este contenido pertenece a un programa de Equipo de Investigación del 13 de septiembre.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

