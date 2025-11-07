Un retrato sobre la confianza traicionada y el poder del engaño: Paco 'el Bueno', de la barra de un bar de Málaga a una presunta estafa millonaria

Los detalles El gestor, con cuatro décadas de carrera a sus espaldas, está en prisión preventiva a la espera de juicio acusado de apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Equipo de Investigación ha reconstruido el caso de Francisco Gutiérrez. El caso de un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en Vélez-Málaga al que muchos vecinos confiaron sus ahorros. Un gestor conocido como Paco 'el Bueno' y que ahora está en prisión provisional a la espera de juicio y en el centro de una presunta estafa millonaria, según la investigación policial y las querellas presentadas.

Unas que tuvieron su origen por una conversación de un Guardia Civil con su abogada. Con Marta Fuentes. Con una letrada a la que consultó sobre un dinero que entregó a un inversor y que tenía dificultades para recuperar. Con un inversor con el que, además, no podía comunicar. Fue ese el hilo que hizo que, en apenas días, hubiera un grupo de Whatsapp con más de 100 afectados.

Entre ellos está Ángel Martín. Está uno de sus amigos más íntimos. De sus mejores amigos. Está el nombre de alguien que fue al bautizo de la hija de Francisco. "Eso no lo hace con cualquier cliente", ha dicho en el programa. Además, reconoce que invitó a su boda tanto a Paco como a su mujer en lo que define como "una ceremonia muy reservada y muy exclusiva".

Invirtió con Paco 'el Bueno' "105.000 euros". "Puse todos mis ahorros. Fue la aportación que di de 105.000 euros más los beneficios que él me dijo de 53.000 y los 32.000 euros de mi mujer más otros 15.000 de la ganancia generada", ha explicado.

Ahora, el conductor de ambulancia cuenta que vive con 1.350 euros y que al mes tiene 1.200 en gastos: "Me he tenido que buscar la vida. Ahora reparto comida a domicilio".

Era uno de sus amigos íntimos. Una de las personas de confianza de un Francisco Gutiérrez que, de niño, ayudaba en el bar de sus padres. A quien extrabajadoras del local definen como "muy chico" y "tímido". Que, cuentan, "no se metía con nadie". Alguien que cambió la hostelería por el despacho tras estudiar Empresariales y sacarse un máster.

Que generaba gran confianza en la gente de su alrededor. "Tu lo veías y era poquita cosa. Siempre sin alardear... y claro, transmitía aún más confianza", cuenta una de sus clientas que, reconoce en el programa, invirtió "unos 30.000 ó 40.000 euros".

Otros pusieron más. Otros, unos de sus principales clientes, afirman que pusieron cerca de "500.000 euros". Que invirtieron tal cantidad de dinero en alguien que consideraban "como familia". "Es mucho dinero, son los ahorros de una vida", han dicho.

"Se daba a querer porque se le veía formal. Era un inversor... el número uno de España", cuentan, mientras relatan los viajes que hacían juntos a "Sevilla, Jerez y Madrid" con Paco 'el Bueno' pagando todo. Entre sus destinos, el restaurante De María en Madrid y el palco del Santiago Bernabéu en un Clásico. Todo, pagado por Francisco.

Por un Francisco que, cuenta el propietario de un bar, llegaba a invitarles incluso a los palcos del Starlite. A uno de los festivales más prestigiosos de España. Con todo pagado. Concierto, cenas... "para 20 ó 25 personas", ha afirmado.

Y es que Paco 'el Bueno' era una persona muy conocida en la zona. "Te daba confianza. Era una persona afable y cercana", cuenta una agente de Policía Local a quien llegó a ofrecer invertir.

"Sí, pero no caí. Tengo más capacidad para decidir que las cosas que ofrecía... Es decir, el millón a euro no existe. Eso no era para mí. Conozco a gente de mi entorno que sí. La Policía está investigando para que la gente recupere", cuenta el agente.

El dinero, en efectivo

Entre esas personas está el hijo de una de sus vecinas. De una vecina que no guarda precisamente un buen recuerdo de Francisco. "Ah, este guarro. Le conocía, es mi vecino. Lo ha hecho muy malamente. Ha estafado a muchas personas... eso no puede ser. Mi hijo no tiene el pobre ni para quedarse de pie y encima lo que le ha hecho", ha contado.

El dinero, además, en efectivo, como cuenta Kiko, un influencer de 25 años: "No tengo ni idea del motivo por el que tenía que dárselo en efectivo. La última vez que le aporte los 25.000 euros me daba el banco una cantidad y me faltaba dinero. Me recorrí todos los cajeros de Vélez-Málaga, estresado. Si son 25.000 son 25.000, no 24.000 y algo".

"Todo el mundo hablaba bien de él. Si tú no invertías eras el raro del pueblo. Las referencias eran increíbles", ha explicado sobre las tres inversiones que realizó con Paco 'el Bueno'.

Además, Francisco se fijó también en el mercado inmobiliario con un método claro para atraer nuevos inversores. "Él decía que tenía muchas posibilidades de obtener grandes ofertas o grandes rebajas. O grandes negocios y precios muy bajos en inmuebles con una rentabilidad altísima a corto plazo", cuenta Marta Fuentes, abogada de los afectados.

Pero no había inversión alguna: "La inversión no existía. Se había ofrecido a la vez a otro. A cada uno, por un precio diferente. Hay quien la ha pagado por completo", cuenta uno de los afectados que llegó a dar una señal de 10.000 euros.

Detenido en Logroño

Un domingo, Francisco Gutiérrez desapareció. Desapareció para, seis días después, llamar a uno de sus clientes. Su tono, tranquilo. "Despreocupado", como lo define el afectado... aunque en la llamada afirmaba que le habían "amenazado de muerte". "Me dijo que estaba fuera de Andalucía, más abajo", expresa el afectado.

Pero no. Estaba en Logroño, lugar donde fue detenido sin que el dinero de las inversiones haya desaparecido. Ahora, Francisco está en prisión preventiva a la espera de juicio por apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

