El caos de 'Impacto Espectáculos': cancelaciones, deudas y el rastro del promotor Daniel Cabrera

'Equipo de Investigación' contacta con la empresa que proporcionó la plataforma a Daniel Cabrera para vender entradas de espectáculos que fueron cancelados: "Perdimos tiempo y dinero con él", afirman en este vídeo.

Antes de que los escenarios se quedaran vacíos, había un nombre que se repetía detrás de cada cancelación: Daniel Alejandro Cabrera. Bajo su empresa 'Impacto Espectáculos', organizaba —y anulaba— conciertos tan esperados como el de David Bustamante en Mérida, la obra de Santi Rodríguez en Badajoz o la actuación de Blas Cantó en Sevilla.

Las entradas se vendían a través de la web impactoespectaculos.koobin.com, plataforma que Cabrera contrató para gestionar la venta y administración de los tickets.

Cuando Equipo de Investigación contactó con Koobin, sus responsables no dudaron en señalar al promotor: "Cabrera cancelaba más eventos que cualquier otro y trabajaba de forma caótica. Con él perdimos tiempo y dinero".

Además, aseguran que su relación dañó la imagen de la empresa y que el promotor también dejó facturas sin pagar.

