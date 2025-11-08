'Anita, la Fantástica': la estafadora que se enviaba flores a sí misma y presumía de ser amiga de Amancio Ortega

Ana María Vicente presumía en redes de flores y elogios de empresarios como Amancio Ortega. Pero todo era un montaje: ella misma se enviaba los ramos. Equipo de Investigación destapa la farsa.

Ana María Vicente —conocida como "Anita, la Fantástica" y considerada una de las mayores estafadoras de España— proyectaba en sus redes sociales una imagen de éxito arrollador. Presumía de codearse con los grandes del turismo, de asistir a congresos exclusivos y de viajar por medio mundo. Incluso aseguraba haber estado en el funeral de Emilio Botín y mostraba felicitaciones de directivos de grandes almacenes, presidentes de cadenas hoteleras y altos cargos de aerolíneas.

Según ella, hasta Amancio Ortega le enviaba ramos de flores. Al menos, así lo exhibía en sus perfiles.

Pero todo era un montaje. Equipo de Investigación ha desmontado la farsa de "Anita, la Fantástica", descubriendo que aquellos lujosos ramos tenían un origen mucho más mundano: salían de una floristería local a la que ella misma acudía para enviárselos fingiendo que procedían de empresarios influyentes.

En el vídeo que acompaña a esta noticia puede verse cómo se deshace, uno a uno, el entramado de apariencias con el que Ana María construyó su personaje.

