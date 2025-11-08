Así fue el encontronazo entre las víctimas y 'Anita, la Fantástica': "No hay dinero en la cuenta; no somos gilipollas"

A punto de embarcar rumbo a Kuala Lumpur, las víctimas de 'Anita, la Fantástica' se enfrentaron a la estafadora al descubrir, con las maletas en la mano, que su viaje no existía. Ella, imperturbable, improvisó unas explicaciones "que ni ella misma se creía".

El viaje a Kuala Lumpur debía ser el broche perfecto para 36 jugadores de golf. Pero en el aeropuerto, antes siquiera de acercarse a los mostradores, todo empezó a oler mal. Anita, la Fantástica, la mujer que había organizado el desplazamiento, apareció con una excusa bajo el brazo y ninguna reserva que lo respaldara.

Aseguró que la aerolínea había tenido "problemas" por culpa del Mundial y de una supuesta expedición gubernamental de 75 personas que les había dejado sin plazas. Una explicación tan confusa como insostenible.

"No has podido pagar porque no hay dinero en la cuenta", le soltó uno de los afectados.

"Ana, que no somos gilipollas", remató otro, grabando la escena con su móvil.

Lejos de incomodarse, la estafadora respondió que le parecía "bien" que la filmaran, aunque les pidió que no se escondieran. Las imágenes —recogidas en el vídeo principal de esta noticia— muestran a Anita, la Fantástica impasible, ofreciendo justificaciones "que no se creía ni ella", según una de las víctimas.

