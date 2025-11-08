"Tenía muchas joyas de Tous, podía llevar 10 billetes de 50 euros en la cartera...": así se forjó el mito de 'Anita, la Fantástica'

La historia de Ana María Vicente, contable reconvertida en empresaria, es también la de una estafadora en serie: de desviar 257.000 euros en su antiguo empleo a acumular 45 condenas y un fraude millonario tras construir el personaje de "Anita, la Fantástica".

Durante doce años, Ana María Vicente llevó las cuentas de una fábrica hasta que un despido por robo lo cambió todo. En el juicio quedó probado que había desviado 257.645 euros de la caja que gestionaba. Fue condenada a nueve meses de prisión por apropiación indebida, aunque nunca llegó a entrar en la cárcel. Apenas unos años después, en 2011, inauguraba su primera agencia de viajes.

Aquella agencia sería solo el inicio de una larga trayectoria delictiva. Equipo de Investigación ha seguido el rastro de esta mujer catalana de 53 años, que hoy acumula 45 condenas por estafa y un fraude estimado en más de siete millones de euros. Los testimonios recogidos por el programa dibujan el perfil de una manipuladora experta, capaz de ganarse la confianza de cualquiera.

En ese tiempo empezó a construir el personaje de "Anita, la Fantástica": una empresaria en ascenso, presidenta de la Asociación de Comerciantes del municipio y rodeada siempre de un aura de prosperidad.

"Llevaba muchas joyas de Tous, algún bolso de Vogue… podía tener diez billetes de cincuenta en la cartera", recuerda Gloria Mateo, antigua empleada, en Equipo de Investigación.

