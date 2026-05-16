La hipótesis del médico forense que podría dar un giro al caso Esther López

Equipo de Investigación entrevista a Aitor Curiel, el forense de la autopsia de Esther López, que plantea una hipótesis que podría dar un giro al caso: el cadáver pudo estar en otro lugar antes de ser hallado. "Es lógico pensar que no estuviera ahí desde el principio", asegura.

Equipo de Investigación entrevista a Aitor Curiel, el médico forense encargado de la autopsia de Esther López, quien planteó una hipótesis que podría cambiar el rumbo de la investigación: el cadáver pudo haber permanecido en un lugar distinto antes de aparecer en la cuneta donde finalmente fue hallado.

"Es lógico pensar que el cadáver no estuviera ahí desde el principio, y si hubiera estado en otro sitio, probablemente sería un lugar con mucha humedad, como un arroyo, un charco o incluso una piscina", explicó Curiel a los reporteros del programa. El especialista detalló además los hallazgos que, según su análisis, apuntan a una exposición prolongada a ambientes húmedos.

A partir del trabajo pericial realizado, Curiel señaló que "la primera posibilidad es que haya sido atropellada, porque existe un politraumatismo con lesiones en múltiples localizaciones". También subrayó que la posición en la que apareció el cuerpo sugiere "una manipulación del cadáver y de la colocación de los objetos".

El forense destacó asimismo la existencia de "bastantes" indicios que refuerzan esa hipótesis, entre ellos las rozaduras detectadas en los botones y en las botas de la víctima, compatibles "con el arrastre tras un atropello o con el traslado posterior del cadáver". Además, recordó que la presencia de pintura azul en el glúteo izquierdo del pantalón de Esther abre una nueva línea de investigación: "Habría que buscar vehículos compatibles con esa pintura".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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