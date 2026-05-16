De la celebración a la desaparición: la reconstrucción de la última noche de Esther López

¿Dónde estuvo Esther López antes de desaparecer? ¿Con quién pasó sus últimas horas? Equipo de Investigación reconstruyó en 2022, paso a paso, la última noche de la joven de 35 años, hallada muerta casi un mes después en una cuneta de Traspinedo (Valladolid).

¿Dónde estuvo Esther López antes de desaparecer sin dejar rastro? ¿Con quién pasó sus últimas horas? Esas fueron algunas de las preguntas que trató de responder Equipo de Investigación en 2022 al reconstruir, paso a paso, la última noche de la joven de 35 años, un caso que sigue sin resolverse y que mantiene a Óscar S. M. como principal sospechoso. Su cuerpo apareció casi un mes después en una cuneta de Traspinedo (Valladolid), el mismo pueblo en el que había desaparecido.

Aquella noche, Esther había quedado con varios amigos en un pub de la localidad para ver un partido de fútbol. Después, continuó la noche en otro local junto a dos de ellos, mientras el programa reconstruía sus últimos movimientos antes de que se perdiera su pista.

Tras la victoria del Real Madrid, el grupo decidió seguir celebrándolo en casa de uno de sus amigos. Horas más tarde, Esther recibió un mensaje de Carolo y se desplazó hasta su vivienda, donde también se encontraba Óscar. Los tres retomaron la fiesta en otro establecimiento y permanecieron allí hasta el cierre. Fuera, la madrugada avanzaba con temperaturas de hasta tres grados bajo cero.

Alrededor de las 3:00 de la madrugada, Esther y Óscar dejaron a Carolo en el aparcamiento del restaurante familiar. A partir de ese momento, los relatos se vuelven clave. Óscar sostiene que la joven se bajó de su coche apenas 300 metros más adelante. Según su versión, Esther quedó sola en una carretera secundaria, a unos cinco kilómetros de su casa. Fue la última vez que alguien aseguró haberla visto con vida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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