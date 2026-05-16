Los últimos mensajes de Esther López antes de desaparecer: una quedada con 'Luisón' y un audio sobre "pillar un pollo"
Horas antes de desaparecer, Esther López avisó a un amigo de que había quedado con 'Luisón' para ver la Supercopa. Poco después, otro conocido le escribió preguntándole dónde podía "pillar un pollo", en uno de los últimos contactos de la joven.
Equipo de Investigación reconstruye uno de los últimos mensajes que envió Esther López antes de desaparecer, la noche del 12 de enero. "Ey, amigo. Estoy bien, aquí en casa esperando a Luisillo. A ver si viene y vamos a ver el partido", escribió la joven a un amigo. Siete horas después, su rastro se perdería para siempre.
"Su amigo Luisón pasa a buscarla por su casa porque habían quedado para ver la final de la Supercopa de España. Jugaban el Real Madrid y el FC Barcelona en un pub. Tras la victoria del Madrid, deciden ir a celebrarlo a casa de Luisón", explica Francisco Pérez, criminólogo y profesor de la UCJC, en declaraciones a Equipo de Investigación.
Una hora más tarde, Esther recibe un mensaje de WhatsApp de otro amigo, Carolo, preguntándole si sabía dónde podía "pillar un pollo". "Ni idea, tía. Yo ahora me voy a ir a mi casa y cada uno se va a ir a la suya", respondió la joven.
