El giro inesperado en la última noche de Esther López: el mensaje que cambió sus planes de madrugada

La noche en la que desapareció Esther López cambió por completo tras un mensaje de madrugada. La joven decidió no volver a casa y se reunió con Carolo y Óscar, el principal sospechoso del caso, pocas horas antes de perderse su rastro.

La última noche de Esther López dio un giro inesperado por un mensaje recibido de madrugada. Lo que comenzó como una reunión entre amigos para ver un partido de fútbol en un pub de Traspinedo terminó convirtiéndose en las últimas horas conocidas de la joven antes de su desaparición, tal y como recordó Equipo de Investigación en un programa emitido el 7 de octubre.

Tras el encuentro, Esther y varios amigos se desplazaron a una vivienda para celebrar la victoria del Real Madrid. Fue allí donde recibió un mensaje de Carolo, vecino de Traspinedo y amigo de la joven, preguntándole si conocía a alguien que pudiera conseguirle "un pollo", término utilizado para referirse a cocaína. Esther respondió que no y aseguró: "Yo ya me voy a ir para casa".

Sin embargo, apenas unos minutos después, volvió a escribirle para preguntarle qué iba a hacer esa noche. Ese intercambio acabó cambiando sus planes por completo. En lugar de regresar a casa, Esther se dirigió al bar en el que Carolo estaba junto a Óscar, considerado el principal sospechoso del caso.

Los tres permanecieron en el local hasta las 2:20 horas de la madrugada y, según la investigación, fueron los últimos clientes en abandonarlo. A partir de ese momento, el rastro de Esther López se perdió para siempre.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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