Las dudas sobre Óscar Sanz que surgieron desde el primer día de la desaparición de Esther López: "Había cosas que no cuadraban"

La desaparición de Esther López en Traspinedo estuvo rodeada de dudas desde el primer momento. Una amiga de la joven relata las sospechas que le generó la versión de Óscar y el llamativo audio que le envió tras conocerse el caso.

La desaparición de Esther López convirtió a Traspinedo en el epicentro de una búsqueda desesperada marcada por las incógnitas desde el primer momento. La joven se perdió la madrugada del 13 de enero de 2022 y, tras la denuncia de sus padres, decenas de agentes y voluntarios peinaron durante días los alrededores del municipio vallisoletano en una carrera contrarreloj para encontrarla con vida.

Sin embargo, semanas después, un senderista localizó el cuerpo sin vida de Esther en una cuneta situada en una zona que ya había sido rastreada anteriormente, un hallazgo que disparó aún más las dudas sobre lo ocurrido aquella noche. Equipo de Investigación repasó las claves del caso en un programa emitido en 2022 que laSexta ha recuperado este viernes.

Entre los testimonios recogidos figura el de Iria, amiga de Esther López y de su familia, quien asegura que desde el principio hubo aspectos del relato de Óscar —uno de los amigos con los que estuvo la joven aquella madrugada— que le generaron desconfianza. "Le pedí que me contara qué había pasado desde que salieron del bar", explica.

Según relata Iria, Óscar le dijo que ambos habían acompañado a Carolo hasta su casa y que, después, Esther quiso seguir de fiesta. "Me contó que ella se enfadó, le llamó cortarrollos y se bajó del coche", recuerda.

La reacción indignó a la amiga de Esther. "Le dije que cómo podía dejarla allí sola, de madrugada, con frío y sin luz", señala, visiblemente molesta por la explicación que recibió.

Con el paso de las horas, las sospechas de Iria fueron en aumento, especialmente tras recibir un audio de Óscar en el que pedía que cualquier información relacionada con la desaparición se la enviaran directamente a él para trasladársela después a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación tuvo acceso a ese mensaje de voz: "Buenas tardes, Iria. Me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, todo lo que sepamos, me lo reenviéis para mandárselo por correo y que lo puedan investigar".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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