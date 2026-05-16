Las claves de la investigación que apuntan a Óscar Sanz en la muerte de Esther López

Los datos de telefonía sitúan a Esther López y Óscar en el mismo lugar durante la madrugada de la desaparición. El análisis forense también cuestiona la versión del investigado y revela coincidencias llamativas en la actividad de ambos móviles.

La investigación sobre los movimientos de los teléfonos móviles durante la madrugada de la desaparición de Esther López ha puesto el foco en un detalle clave: ambos dispositivos coinciden en el mismo lugar en unas horas decisivas. Según explica el perito informático forense David del Olmo, los datos de las antenas de telefonía sitúan el móvil de Óscar en su domicilio a las 3:22 horas y el de Esther apenas cuatro minutos después, a las 3:26.

El análisis técnico también contradice la versión de Óscar, quien aseguró que, tras llegar a casa, se acostó inmediatamente. Sin embargo, Del Olmo sostiene que la actividad registrada en el sistema Bluetooth de su vehículo demuestra que continuó despierto durante varios minutos. En concreto, entre las 3:29 y las 3:40 horas su teléfono permaneció conectado al coche. Durante ese intervalo realizó además dos llamadas a números desconocidos y efectuó una llamada de WhatsApp al antiguo teléfono de Esther, guardado en su agenda como "Esther Friskis".

Otro de los elementos que los investigadores consideran especialmente llamativo es el comportamiento de ambos teléfonos horas después. El móvil de Esther López entró en "modo avión" apenas un minuto después de la última llamada mantenida con su madre y permaneció así entre las 6:32 y las 8:55 horas. De forma paralela, el teléfono de Óscar también estuvo en “modo avión” desde las 6:34 hasta las 9:11, una coincidencia temporal que el perito considera relevante dentro de la investigación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La última noche de Esther' en atresplayer.

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