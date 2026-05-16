Taiwán, "el asunto más importante" de la reunión Xi-Trump: EEUU niega fomentar la independencia de la isla mientras China le pide "acciones concretas"

La otra cara Mientras tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán ha reiterado que la política de Washington hacia la isla "no ha cambiado" y ha recordado los compromisos que EEUU mantiene con ellos.

Donald Trump ha regresado a Estados Unidos tras reunirse con Xi Jinping en China, donde se discutieron las diferencias entre ambos países, especialmente sobre Irán y Taiwán. Xi advirtió que una mala gestión de la cuestión taiwanesa podría llevar al conflicto. El canciller chino, Wang Yi, subrayó que Taiwán es el tema más importante en las relaciones bilaterales y pidió a EE.UU. acciones concretas para mantener la paz. Trump aseguró que no incita a la independencia de Taiwán y no busca guerra con China. Taiwán agradeció a EE.UU. su apoyo constante y destacó la importancia de la venta de armas para su defensa, recordando los compromisos de seguridad establecidos en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Donald Trump ya está de vuelta en Estados Unidos después de su viaje a China donde se ha reunido con Xi Jinping. Un encuentro que ha escenificado su renovada buena sintonía entre ambos mandatarios, pero que también ha arrojado a la luz las diferencias entre ambos países que radican en las cuestiones de Irán y, principalmente, Taiwán, esa isla de la que el líder chino enfatizó que una "mala gestión" de la cuestión podría llevar al "choque" o incluso al "conflicto".

De hecho, la cuestión de la isla al sureste de China es "el asunto más importante en las relaciones" entre ambos países. Así lo ha aseverado el canciller chino, Wang Yi, quien ha señalado que Estados Unidos comprende la posición de Pekín y rechaza la independencia de Taiwán al mismo tiempo que pide a Washington que adopte "acciones concretas" para garantizar la estabilidad de las relaciones bilaterales y la paz en el estrecho.

"Mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es el mayor denominador común para ambas partes. La condición previa para ello es no apoyar ni tolerar nunca la 'independencia de Taiwán", ha señalado Wang recalcando que EEUU ha valorado las preocupaciones Chinas sobre la isla y que no reconoce ni acepta la vía independentista de Taiwán.

Algo que también ha reconocido Trump. En una charla con el periodista Bret Baier en Fox News, el republicano ha aseverado que no está incitando a Taiwán a buscar la independencia de China y que tampoco busca librar una guerra con Pekín a cuenta de ello: "No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9.500 millas para librar una guerra? No busco eso".

En la citada entrevista Trump ha desvelado que habló de Taiwán con Xi "toda la noche" y ha deslizado que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque "apoderarse" de la isla: "Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto".

La postura de Taiwán

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán también ha hablado a raíz del encuentro Trump-Xi. Lo ha hecho en un comunicado en el que ha explicado Estados Unidos les ha reiterado que su política hacia la isla "no ha cambiado" y en la que también han recordado a Washington sus compromisos, incluida la venta de armas.

La cancillería de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como "parte inalienable" de su territorio, también ha insistido que Trump ha repetido en varias ocasiones su postura hacia la isla, agradeciéndole el apoyo constante que les ha brindado desde su primer mandato para mantener la seguridad y estabilidad en el estrecho.

Además, el comunicado también hace referencia a las palabras del presidente estadounidense sobre que tomará una decisión "en un periodo bastante corto" sobre la venta de armas a Taipéi. Al respecto, la cancillería de la isla recordó que la venta de armas no solo constituye un "elemento de disuasión conjunta frente a las amenazas regionales", sino también un compromiso de seguridad recogido explícitamente en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Dicha ley contempla el suministro de los medios necesarios para la autodefensa de la isla, y las llamadas "seis garantías", un conjunto de compromisos que incluyen no consultar con China las decisiones estadounidenses sobre la venta de armamento defensivo a Taipéi. Es más, Washington autorizó a finales del año pasado la venta de un paquete de armas valorado en 11.100 millones de dólares, el mayor adquirido por la isla hasta la fecha.

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