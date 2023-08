El 13 de enero de 2022 se pierde el rastro de Esther López en Traspinedo (Valladolid). Pese al rastreo de la zona durante días por parte de un importante dispositivo de búsqueda no se obtuvo ningún resultado. El 5 de febrero un senderista halló su cadáver tendido en una cuneta que previamente ya había sido inspeccionada. Son múltiples los interrogantes sobre el caso, como reflejó Equipo de Investigación en un programa estrenado en octubre de 2022 que laSexta ha emitido nuevamente este viernes.

La Guardia Civil puso el foco en Óscar tras la puesta en libertad de Ramón 'El Manitas'. Óscar fue la última persona en ver con vida a la joven vecina de Traspinedo. Su hermana, Inés López, ofreció una entrevista a Equipo de Investigación en la que desveló qué relación tenía con Óscar: "Fue pareja de una amiga. Sus padres tienen un chalet a las afueras de Traspinedo e iban en verano. Entablamos una amistad estupenda, hasta llegar a ser una de sus principales amistades de allí de Traspinedo".

"Óscar ha llegado a dormir en mi casa, a pasar semanas en mi casa, a pasar semanas, días, fiestas...", relató la hermana de Esther entre lágrimas, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. Tras la desaparición de su hermana, Óscar le escribió para preguntarle cómo le iba el embarazo.

"Como quien no quiere la cosa me pregunta si sabía algo de mi hermana (...) Me dijo qué había discutido con mi hermana porque ella quería salir de fiesta, cuando nadie de los que había estado con ellos dicen que ella quería salir de fiesta", manifestó Inés, quien mostró un mensaje de audio en el que el hombre relataba cómo fue esa noche: "Yo la dejo exactamente en la entrada de 'El Romeral'. Me dice que se iba donde Carolo, y al día siguiente, cuando me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos, le respondo: 'Te la habrá dado parada esta y tal'. Él me dice que ahí no ha estado. '¿Cómo que no? Si iba para tu casa'".

