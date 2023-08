La madrugada del 13 de enero de 2022 el rastro de Esther López se esfuma para siempre en Traspinedo, Valladolid. Después de que sus padres denunciaran la desaparición se pone en marcha un dispositivo de búsqueda que trata de localizar a la joven trabajando a contrarreloj en el rastreo la zona.

Finalmente, un senderista encuentra el cuerpo sin vida en una cuneta de una zona que previamente había sido batida. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Iria, amiga de Esther López y de su familia, relata que cuando se enteró de la desaparición se puso en contacto con Óscar, amigo de la joven. "Le dije que me contase qué había pasado desde el momento en el que salen del bar", explica.

"Óscar me contestó que ellos iban a dejar a Carolo en casa y que Esther quería seguir de fiesta, que se enfadó, le reprochó que era un cortarrollos, un cortapedos y se bajó del coche", recuerda.

Iria criticó su actitud mostrándose visiblemente molesta: "Le dije a Óscar que cómo se le ocurría hacer eso, le pregunté por qué deja a Esther ahí y no se espera porque hacía frío y no había luz".

En ese momento, a la amiga de Esther López hay cosas que le empiezan "a no cuadrar" y más todavía después de que le mandara un audio diciendo que "toda la información" que tuvieran se la pasaran a él para que la enviara a la Guardia Civil.

Equipo de Investigación accede el audio: "Buenas tardes, Iria. Oye, me ha dicho la Guardia Civil que toda la información que tengamos, todo lo que sepamos, todo lo que eso... que les llame, que me han dejado un teléfono, o que les mande un correo. Más que nada, para que me lo reenvíes, metérselo en un correo y mandárselo. Que lo miren y lo investiguen".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.