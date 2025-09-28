"Te has metido a toda la Guardia Civil con esto": las grabaciones clave de uno de los acusados del crimen de Manzanares

"Te acabas de echar el delito encima. Eres tonto o te falta un agua. Ya no hay escapatoria", comentaba en su coche y solo Antonio Caba sobre su cómplice Gaspar Rivera.

Juan Miguel Isla estuvo ocho meses desaparecido pero, según los informes policiales y forenses posteriores, murió poco después de que se le perdiera la pista en julio de 2022. Durante todo este tiempo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en un callejón sin salida con la investigación, pero una grabación a uno de los principales sospechosos de su asesinato, Antonio Caba, fue clave de la investigación.

En un especial de Equipo de Investigación de 2023, los reporteros del programa desgranan las incógnitas de este crimen y la investigación de los agentes sobre Caba y su cómplice, Gaspar Rivera. Tras visionar las últimas imágenes del coche de Isla, recogidas por una cámara de seguridad a la salida de Manzanares horas después de que se le pierda la pista al empresario, un vecino de Albacete reconoce el coche.

Este testigo cuenta entonces que el vehículo llevaba meses abandonado en su casa. En este momento, los investigadores descubren que el coche del empresario desaparecido ha ido hasta allí desde Manzanares. La cámara de seguridad de una gasolinera muestra cómo no es él quien lo conduce, sino Rivera.

En este punto, Rivera y Caba estaban "tan nerviosos que empezaron a cometer errores". Gaspar llamó a su compinche para reunirse inmediatamente. Un micrófono oculto por los agentes en el coche de Caba captó una conversación de éste consigo mismo que resultó reveladora.

"Ahora ya no hay escapatoria, ahora ya no. Te has metido a toda la Guardia Civil con esto que has hecho. Te acabas de echar el delito encima. Eres tonto o te falta un agua", comenta. Al llegar a su garaje, Caba se reúne 10 minutos con Ribera. El micrófono de la Guardia Civil capta parte de la conversación: "Hay que estar atentos, algo traman aunque no te hayan visto", apunta Caba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

