"Corta ya": el enfado de un reformista que reparte publicidad engañosa al ser descubierto

El hombre anuncia unos precios para las reformas de viviendas que no son reales. Al ser descubierto por Equipo de Investigación no duda en reconocerlo, pero afirma que "es una publicidad que está ya pasada".

Ningún sector está libre de ser objeto de estafas, tampoco el de las reformas de viviendas. En 2022, Equipo de Investigación decidió seguir a algunos reformistas de los que se publicitan en la calle. En sus anuncios ofrecen reformas integrales por precios irrisorios, muy por debajo del de mercado.

Una reportera del programa consigue concertar una cita en persona con uno de ellos. "Por teléfono yo no lo puedo decir ningún precio exacto, le podría decir hasta por 10.000, pero tengo que verlo", reconoce. Sin embargo, cara a cara reconoce que sus ofertas "no son reales" y argumenta que "es una publicidad que está ya pasada".

Ante las preguntas de Equipo de Investigación, el hombre acaba admitiendo que los carteles que hay en la calle con esos precios cerrados no se corresponden con la realidad y se dirige a la cámara para que corte la entrevista. Aunque niega que su publicidad sea engañosa. "Esta publicidad es pasadísima, de muchos años", sentencia ante la sorpresa de la reportera, que acaba de encontrar el folleto en la calle. "Corta ya", acaba espetando incómodo con las preguntas.

Entre otros de los reformistas que hablan con el programa muchos de ellos ofrecen el pago de las obras sin factura, para no dar cuenta a Hacienda.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.