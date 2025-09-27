El exceso de luz que iluminó la caída del clan de 'Los Piños' en Puerto Serrano

Equipo de Investigación se adentró en la localidad en la que residía el clan de 'Los Piños', donde los cortes de luz eran frecuentes. La causa, según los vecinos, eran los enganches ilegales destinados al cultivo de marihuana.

La oscuridad se había convertido en rutina en Puerto Serrano cuando, en 2022, los reporteros de Equipo de Investigación recorrieron sus calles. Los cortes de luz eran constantes en esta localidad gaditana, donde tiene su base el clan de Los Piños. "Será por la marihuana, creo yo", admitía un vecino a las cámaras, confirmando que en la zona había "mucha marihuana". "Y Maripepa", añadía con sorna.

Otra vecina, más indignada que irónica, denunciaba: "Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo y lo pagamos entre todos", mientras señalaba los numerosos enganches ilegales que colapsaban la red eléctrica. La resignación también flotaba en el ambiente: "¿Cómo vamos a estar? Tenemos que callarnos".

La Guardia Civil mostró al programa un transformador incendiado a tan solo 500 metros de la calle Guadalete, feudo del clan. “Es la subestación que se quema por el consumo desorbitado de electricidad de las plantaciones de marihuana”, explicaba un agente. "Hablamos de casas con cuatro, cinco o seis aires acondicionados funcionando las 24 horas, bombillas de 600W para dar calor a las plantas, ventiladores, extractores… Toda una infraestructura sobredimensionada".

Para ilustrar el alcance, el agente ofreció un dato: "Ese tramo concreto de la calle consumía más electricidad que todo el hospital comarcal de Villamartín". Esa desmesura fue la chispa que encendió la gran operación contra el clan de Los Piños: 60 guardias civiles y 20 militares desplegados en la calle Guadalete para acabar con su emporio energético y criminal.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en Atresplayer.