El recelo de los vecinos ante las preguntas de sobre Antonio Caba por el crimen de Manzanares: "No quiero hablar"

En este pueblo manchego desaparecieron dos empresarios. Allí, la mayoría de los vecinos prefirió guardar silencio sobre el detenido por estos hechos: el corredor de fincas Antonio Caba.

El corredor de fincas Antonio Caba fue detenido en 2023 por su presunta relación con la desaparición y muerte de dos empresarios manchegos. Equipo de Investigación se desplazó hasta su pueblo, la localidad ciudadrealeña de Manzanares, de 18.000 habitantes, donde los vecinos se mostraron reticentes a hablar sobre Caba ante las cámaras del programa.

"Sí le conozco, pero no te puedo explicar...", se excusaba un primer vecino, mientras otro, que admitía asimismo conocerle bien, se negaba sin embargo a ser entrevistado: "Yo la verdad es que no quiero hablar del tema", apuntaba.

Equipo de Investigación, no obstante, logró contactar con un amigo de Antonio Caba que reconocía conocerle "del barrio de toda la vida". "Hemos salido juntos de fiesta, a cenar... ", reconoce, aunque no da detalles sobre los que crímenes que se le imputan a Caba.

En 2022, a Caba se le consideraba sospechoso de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla y también se le relacionaba con otra desaparición previa, la del también empresario Jesús González Borrajo. En la actualidad, la Fiscalía pide 46 años de cárcel para este vecino de Manzanares por acabar con la vida de ambos junto a un cómplice, Gaspar Rivera.

