Golpe al clan de 'El Patrón': 1.000 macetas de marihuana valoradas en 300.000 euros

En la vivienda de 'El Patrón', la marihuana no fue lo único que sorprendió a los agentes: un vestidor repleto con un centenar de prendas de marca, 40 pares de zapatos de lujo y varias joyas completaban el hallazgo.

El insólito gasto eléctrico en la calle Guadalete fue la pista que destapó una de las mayores operaciones contra el narcotráfico de marihuana en Puerto Serrano. Lo que parecía una simple anomalía en el consumo de luz derivó en una macroredada en la que participaron 60 guardias civiles y 20 militares. Los registros se centraron en las viviendas del clan de 'Los Piños', situadas en esa misma avenida.

Las imágenes, a las que Equipo de Investigación accedió en 2022 gracias a la Guardia Civil, muestran la magnitud del hallazgo: más de 340 kilos de marihuana requisados, además de 11 cogollos secos listos para el consumo. "Ese día llevaban diez órdenes de registro, pero se quedaron cortos", relataba un agente. "Entraban en una casa, descubrían un cultivo de maría y en la de al lado había otro". Así, hasta 19 veces.

En la vivienda de uno de los cabecillas, 'El Patrón', la sorpresa fue aún mayor: 1.000 macetas de marihuana que, en el mercado, habrían alcanzado los 300.000 euros. Junto a él, una red de colaboradores formada por familiares y amigos —electricistas, jardineros…— también cayó bajo el foco de la operación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022.

