La dura crítica de una experta al aceite de bares: "Rancio, plano, hecho con aceitunas pasadas..."

Equipo de Investigación analiza un supuesto AOVE que varios locales de hostelería han ofrecido a sus clientes, quienes denuncian que el aceite es 'transparente' y ponen en duda su autenticidad.

Equipo de Investigación constata la existencia de múltiples críticas sobre la calidad del aceite y los recipientes utilizados en diversos bares y restaurantes. Los clientes denuncian que las aceiteras han sido rellenadas con aceites de dudosa procedencia. "¡Qué manera de tomar al cliente por tonto!", exclama uno, señalando un aceite "tan transparente que parece agua". Otro comenta: "Es inadmisible que el sitio número uno para desayunar en Granada sirva un aceite de tan escasa calidad y en una aceitera re-re-rellenada mil veces".

Equipo de Investigación recoge muestras de algunos de los establecimientos señalados por los usuarios y las envía a un laboratorio para su análisis. La primera muestra corresponde a un aceite que, según Susana Romera, directora técnica de la Escuela Superior de Aceite de Oliva, resulta "plano", sin mucho sabor ni aroma. "Este aceite debe conservarse correctamente y consumirse en un plazo breve", explica la experta.

La segunda muestra, tomada en un bar de un polígono industrial, recibe un diagnóstico más severo: "Esto son borras, fermentación, aceitunas pasadas, mezcladas de campañas anteriores... Estaría en el límite", sentencia Romera, como puede apreciarse en el vídeo sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.