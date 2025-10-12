El artista ha adoptado un discurso negacionista en el que cuestiona el mundo actual, el mismo que compartió en una entrevista con Daniel Estulin, exagente de inteligencia ruso. En ella, Bosé afirmó con rotundidad: "La verdad siempre sale a la luz".

En septiembre de 2020, Miguel Bosé concedió su primera entrevista tras el estallido de la pandemia. Lo hizo en un canal de YouTube dirigido por Daniel Estulin, exagente de inteligencia ruso conocido por difundir teorías conspirativas. En ese espacio, el cantante encontró una plataforma desde la cual comenzar a divulgar su discurso negacionista.

Durante la conversación, ambos abordaron un supuesto plan de control social orquestado por una élite mundial. Bosé, convencido, aseguró que esa élite "caerá muy pronto" y que "la verdad siempre sale a la luz".

El artista sostuvo con firmeza su visión del mundo: "Llevan siglos, siglos mintiéndonos en todo. La historia es falsa, la geografía es falsa, la economía es falsa… En este tiempo que no he podido trabajar me he dedicado mucho a leer, a estudiar. Y te das cuenta de la cantidad de mentiras que nos han estado inculcando".

