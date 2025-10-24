Habla un médico que promete aplazar la muerte con un plan de 5.000 euros: "Este paciente ha ganado 30 años de vida"

El precio medio por el tratamiento ronda los 5.000 euros, e incluye un chequeo completo y un plan de longevidad personalizado. En lo referente a sus pacientes, "el 90% no llega a los 60 años y están sanos".

El negocio de la eterna juventud ya opera en España con el doctor José Hernández Poveda, un neurocirujano que promete alargar la vida y aplazar la muerte. El médico acaba de abrir su clínica de longevidad en Palma y en poco tiempo dice superar el centenar de pacientes. "Hemos hecho un diagnóstico completo de su cuerpo y hemos visto que tenía una patología en el cerebro, una aneurisma cerebral. Ha ganado por lo menos 30 años de vida", señala en referencia a un paciente, quien cuenta que acudió a la clínica porque "no había forma" de que se le quitase "el dolor de cervicales y de cabeza".

"Me habían hecho una radiografía de cervicales, pero el doctor me dijo que me iba a hacer una resonancia y apareció el aneurisma del que yo no tenía ni idea. Imagínate que realmente hubiera tenido un derrame... es que la gente muere", expresa el paciente.

Por su parte, José Hernández Poveda destaca que su "objetivo como médico de longevidad es no solo saber lo que ocurre hoy, sino poder predecir lo que va a ocurrir mañana". "Un Alzheimer, un infarto o un cáncer son enfermedades que se llevan gestando años dentro de nuestros cuerpos y las podríamos detectar", afirma.

El 90% de sus pacientes no llega a los 60 años y están sanos, pero buscan algo más. El precio medio por el tratamiento ronda los 5.000 euros, e incluye un chequeo completo y un plan de longevidad personalizado. El médico, a cambio, promete una década más de vida o quizás dos, aunque todavía nadie ha vivido para comprobarlo.

*Ya puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.