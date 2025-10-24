Equipo de Investigación habla con él
"Doy 100 saltos en ayunas y después me hago un zumo de apio o un café Bulletproof": el ritual de un hombre para vivir más años
Fran Cuesta, biohacker, practica el ayuno intermitente durante al menos 12 horas y, siempre, dos horas después de levantarse, rompe el ayuno con agua "hidrogenada y alcalina" que, según dice, "desintoxica las células".
Fran Cuesta, un biohacker cuyo cuerpo es un laboratorio y que tiene como objetivo arañar años de vida, cuenta a Equipo de Investigación que su rutina cada mañana pasa por beberse "un vaso de agua con sal del Himalaya para recuperar los electrolitos" que ha "perdido a lo largo de la noche".
Tras estar en ayunas durante "al menos 12 horas", rompe ese ayuno "con un zumo de apio o un café Bulletproof, que es un café que acelera el metabolismo", mientras que el agua que utiliza es "hidrogenada y alcalina, que desintoxica las células". Todo en su rutina matutina está pensado para depurar, activar y alargar la vida.
La cocina de Cuesta, quien llegó a pesar 100 kilos y fumaba y bebía, está ahora llena de suplementos: "Echo de cinco a 10 gotitas de azul de metileno, que ayuda a las mitocondrias a a crear energía". De esta forma, intenta reprogramar su cuerpo. Hasta ahora, se ha gastado más de 10.000 euros en la búsqueda de la eterna juventud y ha creado una "metodología de 90 días para frenar el envejecimiento" que cuesta "alrededor de los 1.000 euros".
