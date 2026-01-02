Habla un joven tras intentar comprar un piso en Puerta del Ángel, Madrid: "En vez de una visita, hubo una puja y ganó Madlyn"

"El barrio ha cambiado muchísimo. Antes aquí vivían personas mayores que llevaban toda la vida. Últimamente es una población mucho más joven que ha sido expulsada de barrios más céntricos de Madrid", cuenta un joven de Puerta del Ángel.

Equipo de Investigación se trasladó en 2022 al barrio obrero de Puerta del Ángel en Madrid, la zona de la capital en la que más habían subido los precios en los últimos años En concreto, un 60 % desde 2014 a 2022. Además, el programa reflejó a gran cantidad de obras que había por el barrio. "Me parece muy mal porque es malo. Los acaparan para apartamentos, para alquilarlos", aseguró un hombre en el vídeo, mientras que otro defendió el cambio: "Pues yo creo que todo lo que sea reformar es bueno, porque la casa vieja o vale para nada", comentaba otro.

El redactor de Equipo de Investigación también habló con un albañil que le explicó que tenían miles de obras por las inmediaciones. Además, en los carteles se dejaba claro que Madlyn era la principal promotora. Por otro lado, un joven vecino del barrio afirmó que había "cambiado muchísimo": "Antes aquí vivían personas mayores que llevaban toda la vida. Últimamente es una población mucho más joven que ha sido expulsada de barrios más céntricos de Madrid".

"Aquí operan fondos de inversión, en concreto, uno que todos los del barrio conocen", explicó el joven en el vídeo, donde denunció un caso que él mismo había sufrido al intentar comprar una vivienda: "Yo intenté comprar un vivienda por un precio que me parecía razonable para como estaba la zona, unos 160.000 euros. Cuando llegamos al día de la cita, lo que se produjo en vez de la visita fue una puja por una vivienda que se acabó llevando Madlyn por 100.000 euros más. 260.000 euros, una cantidad que yo ni ningún particular del barrio de toda la vida puede permitirse".

