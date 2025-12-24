Hemeroteca
Equipo de Investigación rastrea un furgón durante más de 16 horas sin descanso:"El transportista no ha parado ni para comer"
Un informante anónimo alertaba en 2019 a Equipo de Investigación: una empresa de transportes estaría forzando a sus conductores a encadenar jornadas de hasta 24 horas sin descanso.
En 2019, un camionero recurrió a Equipo de Investigación para denunciar las condiciones de explotación que sufren algunos trabajadores obligados a conducir hasta 24 horas seguidas sin pausa: "Estoy dispuesto a trabajar las horas necesarias para llevar algo de dinero a casa", afirmaba.
Trabajar de lunes a sábado acumulando un mínimo de 100 horas en condiciones precarias, casi al borde de la ilegalidad, era una situación habitual para muchos conductores.
Todo esto, además, teniendo que comer dentro del vehículo y sin información sobre los periodos de descanso. "Como la ley no obliga a los camioneros a llevar tacógrafo, no tenemos noción ni de cuántos kilómetros llevamos, ni de cuándo nos tocan los descansos. Al final te acostumbras a vivir a base de cafés", denunciaba el trabajador.
A pesar de que numerosos sindicatos reclaman unas condiciones laborales justas, los empleados sostienen que "la situación no ha cambiado". Entre dos jornadas de trabajo, algunos llegan a recorrer aproximadamente 1.400 kilómetros, lo que se traduce en unos 20.000 kilómetros al mes. Esto genera una pregunta inevitable: ¿dónde descansan? "No nos dejan dejar la furgoneta sola, pero tampoco nos pagan un hostal, así que la mayoría acabamos durmiendo dentro del propio camión", contaba.
En este contexto, podría pensarse que los salarios dependen del volumen de trabajo realizado. Sin embargo, no es así. Por una ruta estimada de dos días que deja a la empresa un beneficio de 1.620 euros, al conductor solo le corresponden 80 euros del primer día y 80 euros del segundo. Una comisión que no refleja el esfuerzo realizado y que, en muchos casos, empuja a trabajar de manera irregular.
