El 'simpa' con 200 invitados y 5.000 euros sin pagar: "No se pueden dar fiestas a todo trapo a costa del lomo de los demás"

Equipo de Investigación cuenta cómo el restaurante de María Suárez se quedó con una factura de 5.000 euros sin cobrar, después de que los asistentes a un bautizo aprovecharan los fuegos artificiales para escapar sin pagar.

Fuegos artificiales, 200 invitados y una cuenta astronómica sin pagar. Así fue el bautizo que dejó estupefacta a María Suárez, dueña de un restaurante en Teo (A Coruña). Un caso que Equipo de Investigación destapó en 2022 y que aún hoy se recuerda como uno de los fraudes más descarados de la hostelería gallega: más de 5.000 euros de factura se esfumaron en una sola noche.

Lo que parecía un servicio rutinario comenzó con una fianza de 3.500 euros y la promesa de liquidar el resto al amanecer. El cliente no quería escatimar: ibéricos, pescados de lonja y carnes a la brasa. Pero la verdadera exigencia estaba en la bebida. "La norma era una botella de whisky por mesa desde el inicio; si se vaciaba, se reponía de inmediato", rememora Suárez. Solo el gasto en alcohol superó los 4.000 euros.

La celebración fue un despliegue de opulencia: música en directo y una tradición que, a la postre, resultó reveladora. "Al cortar la tarta, los familiares entregan grandes sumas de dinero en efectivo. El padre contaba con esa 'plata' para pagarme", explica la hostelera. Sin embargo, el plan era otro.

El momento culminante —el espectáculo de fuegos artificiales— fue la distracción perfecta. Mientras el cielo se iluminaba, el salón se vaciaba. "Con la excusa de los fuegos salieron todos; él aprovechó para correr. Cuando quise reaccionar, ya estaban en el coche", lamenta María, convencida de que la huida fue una maniobra orquestada por varios asistentes.

Aunque la justicia dio la razón a la propietaria, el final dista de ser ejemplar. El condenado debía abonar la deuda en 24 mensualidades de 210 euros, pero tras el sexto pago, volvió a desaparecer.

María, que también tuvo que costear su propia defensa legal, cierra el capítulo con una reflexión cargada de indignación: "No se pueden dar fiestas a todo trapo a costa del lomo de los demás. Nosotros vivimos de trabajar, no de regalar banquetes".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.