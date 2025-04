Habla un intermediario de la venta ilegal de Ozempic: "Me dijeron que me iba a hacer millonario porque estaba arruinado"

Las redes sociales son el mayor mercado negro del Ozempic. Y es que en ellas, los vendedores tratan de multiplicar su valor. Un reportero de Equipo de Investigación descubrió en 2024 cómo los vendedores a los que hablaba para intentar conseguir el medicamente, finalmente, terminaron siendo la misma persona.

Se trataba de un joven residente en Valladolid, al que el reportero negó saber qué es el medicamento. "A mí me llegó un señor, yo le pedí unas píldoras que me dijeron que eran muy buenas para hacer ejercicio", explicó el joven, que aseguró que le dijo al hombre que no se las podía permitir.

"Él me dijo que me iba a hacer millonario porque estaba arruinado", recordó el chico, que contó a Equipo de Investigación que el hombre le mandó ser un intermediario con los usuarios del medicamento. "Me dijo que hiciera eso y que cuando me llegara el dinero lo enviara a unas cuentas y me daría el 20%", aseguró.

"A mí me ha llegado un dinero, yo se lo mando a una persona y esa persona me da una propina", explicó el intermediario al reportero, al que aseguró que preguntó si era legal y le dijeron que sí. "Yo te juro por dios que yo no sé ni qué producto es ese", insistió el chico, que explicó que le pagaban 50 euros.

