Habla un camarero de Salou sobre los jóvenes británicos: "Piden tres cervezas porque la primera se la beben del trago"

"Hemos gastado 22 barriles de 30 litros y 15 o 20 cajas de botellas de vodka", afirma un camarero de Salou sobre el turismo de borrachera de los jóvenes británicos.

Equipo de Investigación analizó en este reportaje de 2013 el Saloufest, un evento en el que durante tres semanas 10.000 jóvenes británicos tomaban Salou y llenaban sus nueve hoteles. Y es que, sin estos turistas, los hoteles estarían cerrados durante la temporada baja. Llegaban en autobús, en viajes low cost, y pagaban menos de 250 euros por una semana de vacaciones, pero se gastaban en España más de 300 euros por cabeza.

La ciudad se convertía en un parque de atracciones de día y de noche con nueve bares y cinco discotecas capaces de vender más de 600 litros de cerveza y 200 botellas de vodka diarios. 'I Love Tout', la empresa que organizaba el evento, controlaba dónde gastaran los jóvenes cada euro y les prohibía hablar con la prensa.

Para las discotecas, este circuito de los británicos es una inversión muy rentable. "Hemos gastado 22 barriles de 30 litros y 15 o 20 cajas de botellas de vodka", contaba un camarero de Salou en el vídeo, donde explicaba que cada joven británico se pedía dos o tres cervezas: "La primera se la beben del trago y las otras se las llevan para bailar con ellas". Solo en cervezas, los jóvenes británicos se gastaron en una noche 4.000 euros.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.