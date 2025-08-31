De 100 euros a 1.900 por hectárea: así ha cambiado la vida de un agricultor que alquila sus tierras para instalar plantas solares

La fiebre por las placas solares ya ha llegado hasta los pueblos más pequeños de España, donde muchos trabajadores del campo han decidido dar una nueva vida a sus terrenos alquilando parcelas para estas instalaciones. Uno de estos municipios es Carmona, en Sevilla.

En 2023, hasta 200.000 familias ya contaban con placas solares en sus casas, el doble que el año anterior. Un dato que pone de manifiesto la moda de este tipo de energía ante la subida del precio de la luz. Hasta tal punto llega el furor por la energía solar que hasta los agricultores se han apuntado al carro. Muchos de ellos dejan de labrar parte de sus tierras para alquilarlas a empresas especialistas en este tipo de instalaciones. Uno de los municipios en la ola de esta tendencia es Carmona, en Sevilla.

Allí viven un auténtico 'boom' de las plantas fotovoltaicas. Según explicaba el alcalde a Equipo de Investigación en 2023, entonces ya eran 28 los proyectos en marcha con los que reportar millones de euros a la localidad gracias a las tierras que alquilan los agricultores.

José Portillo puso en alquiler 15 hectáreas donde se cultivaban trigo, pipas y garbanzos para la instalación de una macroplanta. Según explica, uno de los principales motivos es el económico: "Antes me llevaba 100 euros por hectárea durante la cosecha, ahora me pagan 1.900 euros", cuenta. El dinero lo empleará para viajar y hacer cosas que nunca ha podido hacer y que le va a venir "de maravilla".

Las placas van colonizando las 92.000 hectáreas de cultivo que rodean Carmona. "Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por estar...", reconoce otro vecino, que también apunta a que las áreas de cultivo han descendido un 20 o 30%.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.