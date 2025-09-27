La revelación de Conchi 'La Latera', madre de 'El Patrón': "Cobramos 5 millones de euros al año de las pagas"

La madre de 'El Patrón', uno de los cabecillas del clan de 'Los Piños', grabó un vídeo que compartió en redes sociales sin imaginar que se convertiría en una pieza clave para la investigación de la Guardia Civil sobre el narcotráfico en la zona del Estrecho.

Conocida como 'La Latera', ejercía las funciones de 'banquera' del clan. "La cuenta ha llegado a manejar grandes sumas de dinero, superiores a 80.000 euros", señalaba un agente.

Equipo de Investigación mostró cómo Conchi proporcionaba indirectamente pistas sobre el rastro del dinero, según explicaba Glòria Serra: "Aunque ella no suele ostentar, días después de la 'Operación Chulengo' hizo unas declaraciones en un vídeo viral donde reconocía tener importantes sumas de dinero, justificadas mediante pagas de distintos familiares", contaba un agente judicial.

En ese vídeo, La Latera detallaba: "Mira, yo cobro todos los años 5 millones de las pagas, por un lado. Cobro de la declaración de la renta 4.000 euros que me han ingresado en el banco. La paga de mi madre es mía. Mi hijo tiene dinero… y de ‘cash’. Y lo de antes, de aquellos tiempos, guardado está. Yo sé dónde lo pongo, ¿vale?".

