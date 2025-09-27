La surrealista explicación de la tía de 'El Patrón' tras preguntarle por su Porsche Panamera: "Me dan tres pagas y mi marido cobra 504 euros"

En el reportaje 'El Patrón: rico o muerto', Equipo de Investigación visitó un depósito judicial donde aguardaban ocho coches incautados al clan de 'Los Piños' tras una operación policial, entre ellos lujosos modelos como un Mercedes y un Porsche Panamera.

En el reportaje 'El Patrón: rico o muerto', Gloria Serra expone a Francisco Javier Ramos, vecino de la Serranía de Cádiz que se hace llamar 'El Patrón', investigado por la policía por blanqueo de dinero, tráfico de marihuana y otras actividades ilícitas en una red que involucra a familiares y amigos.

Para ello, Equipo de Investigación se trasladó hasta un depósito judicial donde se encontraban ocho coches incautados al clan de 'Los Piños' tras una operación policial. Entre ellos, modelos de alta gama como un Mercedes o un Porsche Panamera.

Sin embargo, ninguno de los vehículos figura a nombre de Francisco Javier Ramos. "Ninguno de los coches suele estar a nombre de los investigados; utilizan testaferros", explicaba un agente, señalando que, en concreto, el Porsche Panamera estaba registrado a nombre de una tía.

Los reporteros localizaron a Carmen Ramos, la mujer en cuestión, para preguntarle sobre el coche. "Es que tengo tres pagas", justificaba, explicando además que su marido cobra "504 euros".

Evitaba referirse al precio del vehículo de lujo, asegurando que no entendía "en euros ni en pesetas". Lo que sí confirmó es que "lo vi barato, me gustó y lo compré". También admitió no tener carnet de conducir, "pero puedo meter un chófer o avisar a un amigo de mi marido".

Más tarde indicó que su sobrino, 'El Patrón', le pidió el coche "para la niña y yo se lo di", un acuerdo que, afirmó, "lo hicieron mis hermanos, no yo". Además, se desmarcó de las presuntas actividades delictivas de su sobrino relacionadas con el blanqueo de capitales: "Él está en su casa y yo en la mía; no sé lo que hace".

