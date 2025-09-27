Así reacciona la madre de 'El Patrón' frente a las cámaras de Equipo de Investigación: "Me cago en tus muertos"

Equipo de Investigación localiza a Conchi, alias 'La Latera', pero su reacción es tajante: "Conmigo no tenéis nada que hablar", zanja al ser preguntada por sus vínculos con 'El Patrón' y la relación con blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En el tranquilo pueblo de Puerto Serrano, en Cádiz, algo rompió la calma: unas casas que consumían más luz que el hospital comarcal. Allí comenzó la investigación que llevó a la Guardia Civil hasta Francisco Javier Ramos, más conocido como 'El Patrón', un hombre obsesionado con el dinero. Pero su afán no se quedó en lo personal: según las autoridades, Ramos estaría al frente de una red de blanqueo de capitales que involucra a familiares y allegados.

Equipo de Investigación se puso en contacto con Conchi, alias 'La Latera', madre de 'El Patrón', quien se encuentra en libertad con cargos por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Al ser preguntada por el reportero, su reacción fue violenta: "Me cago en tus muertos, cuando tenga que hablar algo, hablo con el juez. Ustedes mandáis una mierda, ¿vale?"

Además, el programa muestra cómo la Guardia Civil localizó un vídeo en el que la propia mujer de 'El Patrón' presume de la actividad delictiva de su pareja, un registro que evidencia el alcance de la red. El momento completo se puede ver en el vídeo que acompaña la noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril de 2025.